1) cos2x-3sinx+1=0 2) sin2xsin5x+cos4xcos5x больше корень квадратний из 3/2
Алгебра
1) cos2x-3sinx+1=0 2) sin2xsin5x+cos4xcos5x больше корень квадратний из 3/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos^2x-sin^2x-3sinx+1=0 cos^2x+cos^2x-3sinx=0 2cos^2x-3sinx=0 2-2sin^2x-3sinx=0 2sin^2x+3sinx-2=0 sinx=t 2t^2=3t-2=0 D=9+16=25 t1=1/2, t2=-2 sinx=-2 - не решение, поскольку sinx не может быть больше 1 по модулю. sinx=1/2 x=(-1)arcsin1/2+Пn, n принадлежит Z x=(-1)П/6+Пn, n принадлежит Z.
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