звуко буквенный анализ слова КОНЬКИ

Гость: Гость:

конь-ки (2 слога , 2 уд, 1 закр,1 откр,) [кан'к'и] -6б,5 зв к[к]-согл.тв.парн.глух.парн.[к-г] о[а]-гл.безуд. н[н']-согл.мягк.парн.звонк.неп.сонорн. ь[-] к[к']-согл.мягк.парн.глух.парн.[к'-г'] и[и]-гл.ударн. то есть количество букв и звуков не совпадает . так как мягкий знак не обозначает звука