Радіус однієї кулі 6 см, а другої 3 см. Знайти відношення об"ємів даних куль.
Геометрия
Радіус однієї кулі 6 см, а другої 3 см. Знайти відношення об"ємів даних куль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обэм кулі дорівнює v=4/3*pi*R^3 тому відношення обємів дорівнює V1/V2=(R1)^3/(R2)^3=(R1/R2)^3 V1/V2=(6/3)^3=2^3=8=8:1
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