среднее арифметическое двух чисел 4.4.Найдите эти числа если одно из них на 1.4 больше другого.
Математика
среднее арифметическое двух чисел 4.4.Найдите эти числа если одно из них на 1.4 больше другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-одно число х+1,4- второе х+х+1,4 =4,4*2 2х=8,8-1,4 2х=7,4 х=7,4/2 х=3,7 3,7 -одно число 3,7+1,4=5,1- второе
Гость:
x1+x2=8.8 (x1=x2+1.4) 2x2=7.4 x2=3.7 x1=8.8-3.7=5.1
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