стороны треугольника 9 см,40 см,41 см.найти площадь вписанного круга

Геометрия
стороны треугольника 9 см,40 см,41 см.найти площадь вписанного круга
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ураа! Пифагорова тройка!!! 9^2 + 40^2 = 41^2; Треугольник прямоугольный, значит r = (9 + 40 - 41)/2 = 4;   И всё...
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