стороны треугольника 9 см,40 см,41 см.найти площадь вписанного круга
Геометрия
стороны треугольника 9 см,40 см,41 см.найти площадь вписанного круга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ураа! Пифагорова тройка!!! 9^2 + 40^2 = 41^2; Треугольник прямоугольный, значит r = (9 + 40 - 41)/2 = 4; И всё...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из дома и школы, расстояние между которыми 200м, вышли одновременно в одном направлении Оля и Аня. Скорость Оли 100 м/мин., а Ани 175 м/мин вдогонк...
Геометрия
Треугольник имеет два угла по 45°. Найдите периметр этого треугольника, если радиус окружности, описанной около него равен √8
Химия
Расставить методом электронного баланса коэффициенты реакции, схема которой Cu + HNO3(разб) ----> Cu(NO3)2 + NO + H2O