Из дома и школы, расстояние между которыми 200м, вышли одновременно в одном направлении Оля и Аня. Скорость Оли 100 м/мин., а Ани 175 м/мин вдогонку за Олей. Через сколько минут Аня догонит Олю?

Математика

Из дома и школы, расстояние между которыми 200м, вышли одновременно в одном направлении Оля и Аня. Скорость Оли 100 м/мин., а Ани 175 м/мин вдогонку за Олей. Через сколько минут Аня догонит Олю?

Автор: Гость