Из дома и школы, расстояние между которыми 200м, вышли одновременно в одном направлении Оля и Аня. Скорость Оли 100 м/мин., а Ани 175 м/мин вдогонку за Олей. Через сколько минут Аня догонит Олю?
Математика
Из дома и школы, расстояние между которыми 200м, вышли одновременно в одном направлении Оля и Аня. Скорость Оли 100 м/мин., а Ани 175 м/мин вдогонку за Олей. Через сколько минут Аня догонит Олю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
через 1 минуту аня догонит олю
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