Треугольник имеет два угла по 45°. Найдите периметр этого треугольника, если радиус окружности, описанной около него равен √8
Геометрия
Треугольник имеет два угла по 45°. Найдите периметр этого треугольника, если радиус окружности, описанной около него равен √8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку 2 угла равны 45, значит третий 90. Треугольник прямоугольный. С -гипотенуза. По формуле R=C разделить на 2. Значит, С = 2R=2 умножить на корень из 8. По теореме Пифогора получается, что 32= Х в квадрате + Х в квадрате. Х= 4. Периметр равен 8+2 умножить на корень из восьми.
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