найди площадь прямоугольника,если его периметр равен 20см,а длина 6 см.
Математика
найди площадь прямоугольника,если его периметр равен 20см,а длина 6 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20:2=10 см -полупериметр прямоугольника 2) 10-6=4 см - ширина прямоугольника 3) 4*6=24 кв.см - площадь прямоугольника овтет: 24 кв.см
Гость:
P=2(a+b) 20=2(6+b) 20=12+2b 2b=20-12 2b=8 b=4 S = 4*6= 24 (см^2)
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