электрический чайник включен в сеть напряжением 220В. Определите, какое количество теплоты выделяется в чайнике за 1 с, если сопротивление нагревательного элемента чайника ровно 38,7 Ом. Определите мощность чайника. (желательно...

Физика

электрический чайник включен в сеть напряжением 220В. Определите, какое количество теплоты выделяется в чайнике за 1 с, если сопротивление нагревательного элемента чайника ровно 38,7 Ом. Определите мощность чайника. (желательно с Дано пишите, а то не поймёшь иногда.)

Автор: Гость