электрический чайник включен в сеть напряжением 220В. Определите, какое количество теплоты выделяется в чайнике за 1 с, если сопротивление нагревательного элемента чайника ровно 38,7 Ом. Определите мощность чайника. (желательно...
Физика
электрический чайник включен в сеть напряжением 220В. Определите, какое количество теплоты выделяется в чайнике за 1 с, если сопротивление нагревательного элемента чайника ровно 38,7 Ом. Определите мощность чайника. (желательно с Дано пишите, а то не поймёшь иногда.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: U = 220 В t = 1 с R = 38,7 Ом ______________________ Найти: Q - ? P - ? ___________________________ Решение. Q = [latex]I^{2}[/latex]*R*t I=U/R => I = 220 В / 38,7 Ом = 5,68 Вт Q = [latex]5,68^{2}[/latex]Вт*38,7 Ом*1с = 1248,55 Дж P = U*I = 220В * 5,68 Вт = 1249,6 Вт ___________________________________________ Ответ: Q = 1248,55 Дж ; P = 1249,6 Вт
Гость:
Дано U = 220 В t = 1 с R = 38,7 Ом ______________________ Найти Q - ? P - ? ___________________________ Решение Q = Y*YR*t I=U/R => I = 220 / 38,7 = 5,68 Вт Q = 5.68* 5.68 *38,7 = 1248,55 Дж P = U*I = 220 * 5,68 = 1249,6 Вт Ответ: Q = 1248,55 Дж ; P = 1249,6 Вт
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