1) При сжигании 62г. фосфора было получено 130г оксида фосфора (v) Вычислите массовую долю выхода оксида фосфора. 2) Какая масса кремния должна образоваться при взаимодействии 40г магния с 31.5 г оксида кремния (iv), содержащег...
Химия
1) При сжигании 62г. фосфора было получено 130г оксида фосфора (v) Вычислите массовую долю выхода оксида фосфора. 2) Какая масса кремния должна образоваться при взаимодействии 40г магния с 31.5 г оксида кремния (iv), содержащего 5 % примесей? Кто решит - завтра кину сотку на телефон.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Дано: m(P)-62 г m(p205)-130г Найти: Выход p205 Решение: 2 Х 1) 4p+502=2p205 4 2 2) n(P)=m / M=62 / 31= 2 моль 3) составляем пропорцию: n(p205)---->2=х --->2*2/4=1моль 4 2 4)m(p205)=n*M=1*142=142 гр 5)выход расчитываем по формуле W=m(практическая) / m(теоритическая) теоритич. по уравнению. подставляем: W выход (p205)=130 / 142=0.915-->91.5% (2) Дано: m(mg)-40 г m смеси (sio2)-31.5 г W(примесей)в оксиде 5% или 0.05 W(sio2)=100-5=95% или 0.95 найти: m(si) Решение: 0.5 Х 1) 2mg+sio2=si+2mgo 1 1 2) n(mg)= m / M=40/24= 1.6 моль m чистого (sio2)=m смеси (sio2)* W(sio2)=31.5*0.95=29.925 гр n(sio2)= m / M=29.925 / 60=0.5 моль по уравнению реакци видно что для реакции (sio2) с магнием нужно (1.6 моль/2)=0.8 моль -sio2 0.8>0.5 следовательно оксид кремния взят в недостатке.решаем от недостатка составляем пропорцию: n(si)--> 0.5=Х ---->Х=0.5 моль 1 1 m(si)=n*M=0.5*24=12 гр
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