1) При сжигании 62г. фосфора было получено 130г оксида фосфора (v) Вычислите массовую долю выхода оксида фосфора. 2) Какая масса кремния должна образоваться при взаимодействии 40г магния с 31.5 г оксида кремния (iv), содержащег...

Гость: Гость:

1) Дано: m(P)-62 г m(p205)-130г Найти: Выход p205 Решение: 2 Х 1) 4p+502=2p205 4 2 2) n(P)=m / M=62 / 31= 2 моль 3) составляем пропорцию: n(p205)---->2=х --->2*2/4=1моль 4 2 4)m(p205)=n*M=1*142=142 гр 5)выход расчитываем по формуле W=m(практическая) / m(теоритическая) теоритич. по уравнению. подставляем: W выход (p205)=130 / 142=0.915-->91.5% (2) Дано: m(mg)-40 г m смеси (sio2)-31.5 г W(примесей)в оксиде 5% или 0.05 W(sio2)=100-5=95% или 0.95 найти: m(si) Решение: 0.5 Х 1) 2mg+sio2=si+2mgo 1 1 2) n(mg)= m / M=40/24= 1.6 моль m чистого (sio2)=m смеси (sio2)* W(sio2)=31.5*0.95=29.925 гр n(sio2)= m / M=29.925 / 60=0.5 моль по уравнению реакци видно что для реакции (sio2) с магнием нужно (1.6 моль/2)=0.8 моль -sio2 0.8>0.5 следовательно оксид кремния взят в недостатке.решаем от недостатка составляем пропорцию: n(si)--> 0.5=Х ---->Х=0.5 моль 1 1 m(si)=n*M=0.5*24=12 гр