х^3-16х / х^2-8х+16 при х=3.5 как это решается по действиям
Алгебра
х^3-16х / х^2-8х+16 при х=3.5 как это решается по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x(x^2-16)/(x-4)^2=x(x-4)(x+4)/(x-4)^2=(2x+8)/(x-4) ...=15/(-0.5)=-30
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