двудольные растения имеющие эндосперм
Биология
двудольные растения имеющие эндосперм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тыквы, подсолнечника.
Гость:
Ясень,горох, фасоль,томат,картофель...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Вероятность того, что стрелок при одном выстреле попадет в цель равна 0,8. Какова вероятность того, что стрелок первый раз промахнулся, а второй ра...
Химия
1) При сжигании 62г. фосфора было получено 130г оксида фосфора (v) Вычислите массовую долю выхода оксида фосфора. 2) Какая масса кремния должна обр...
Физика
электрический чайник включен в сеть напряжением 220В. Определите, какое количество теплоты выделяется в чайнике за 1 с, если сопротивление нагреват...