Объясните смысл пословицы: Грамоте учиться- всегда пригодится
География
Объясните смысл пословицы: Грамоте учиться- всегда пригодится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша энергия слишком дорога,чтобы её использовать напрасно.Поэтому рациональнее тратить время на что-нибудь полезное,например на грамоту,образование.Образование всегда пригодиться челловеку,без него никуда! "От того,как прошло детство,кто вёл ребёнка за руку в детские годы,что вошло в его разум и сердцеиз окружающего мира-от этого в решающей степени зависит,каким человеком станет сегодняшний малыш."-В.А.Сухомлинский.
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