Объясните смысл пословицы: Грамоте учиться- всегда пригодится

География
Объясните смысл пословицы: Грамоте учиться- всегда пригодится
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша энергия слишком дорога,чтобы её использовать напрасно.Поэтому рациональнее тратить время на что-нибудь полезное,например на грамоту,образование.Образование всегда пригодиться челловеку,без него никуда! "От того,как прошло детство,кто вёл ребёнка за руку в детские годы,что вошло в его разум и сердцеиз окружающего мира-от этого в решающей степени зависит,каким человеком станет сегодняшний малыш."-В.А.Сухомлинский.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
х^3-16х / х^2-8х+16 при х=3.5 как это решается по действиям
Ответить
Биология
двудольные растения имеющие эндосперм
Ответить
Алгебра
Вероятность того, что стрелок при одном выстреле попадет в цель равна 0,8. Какова вероятность того, что стрелок первый раз промахнулся, а второй ра...
Ответить
Химия
1) При сжигании 62г. фосфора было получено 130г оксида фосфора (v) Вычислите массовую долю выхода оксида фосфора. 2) Какая масса кремния должна обр...
Ответить
Физика
электрический чайник включен в сеть напряжением 220В. Определите, какое количество теплоты выделяется в чайнике за 1 с, если сопротивление нагреват...
Ответить