решите уровнение: 0,7+0,3(х+2)=0,4(х-3)
Математика
решите уровнение: 0,7+0,3(х+2)=0,4(х-3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.7+0.3х+0.6=0.4х-1.2 0.3х-0.4х=-1.2-0.7-0.6 -0.1х=-0.1 х=-0.1\(-0.1) х=1 Ответ:1.
Гость:
0,7+0.3Х+0.6=0.4(х-3), 0,7+0,3x+0,6=0,4x-1,2. 0,7+0,3x+0,6-0,4x+1,2=0. -0,1x=-2,5 x=25. Ответ: 25
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