К северному полюсу магнита притянулись две булавки.Почему их свободные концы отталкиваются?
Физика
К северному полюсу магнита притянулись две булавки.Почему их свободные концы отталкиваются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз их концы притянулись к одному и тому же полюсу, значит, их другие концу приобрели противоположную полярность, но ОДНУ И ТУ ЖЕ. Поэтому друго от друга они отталкиваются как пмротивоположные полюса магнита.
Гость:
потому что на концах у них одноименные заряды (или оба + или оба - ) а из курса физики нам известно что одноименные заряды отталкиваются
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