Пожалуйста помогите, решается оценка... Плоский воздушный конденсатор подключен к источнику постоянного тока. Как изменится заряд на обкладке конденсатора, если пространство между ними заполнить диэлектриком с диэлектрической п...
Физика
Пожалуйста помогите, решается оценка... Плоский воздушный конденсатор подключен к источнику постоянного тока. Как изменится заряд на обкладке конденсатора, если пространство между ними заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью 2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C=e0*e*d/S q=CU напряжение постоянно С увеличится в 2 раза следовательно заряд увеличится в 2 раза.
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