Расстояние от станции до турбазы велосипедист проезжает за 4 часа а турист проходит за 12 часов. Они отправились из этих двух пунктов навстречу друг другу одновременно. Через сколько часов они встретятся?

Математика

Расстояние от станции до турбазы велосипедист проезжает за 4 часа а турист проходит за 12 часов. Они отправились из этих двух пунктов навстречу друг другу одновременно. Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость