Расстояние от станции до турбазы велосипедист проезжает за 4 часа а турист проходит за 12 часов. Они отправились из этих двух пунктов навстречу друг другу одновременно. Через сколько часов они встретятся?
Математика
Расстояние от станции до турбазы велосипедист проезжает за 4 часа а турист проходит за 12 часов. Они отправились из этих двух пунктов навстречу друг другу одновременно. Через сколько часов они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть S-весь путь от станции до турбазы v1=S:4-скорость одного туриста v2=S:12 -скоростьдругого 1) S/4+S/12=(3S+S):12=4S/12 -скорость сближения 2) S:4S/12=S*12/4S=12/4=3 x Ответ: через 3 ч
Гость:
1/4 км/ч-скорость первого. 1/12 км/ч-скорость второго. 1)1/4+1/12=1/3 км/ч-скорость сближения. 2)1*3:1=через 3 часа-они встретятся. ОТВЕТ: через 3 часа.
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