в раствор 10% расвор соли добавили 50 грам воды и получили 8% раствор соли.Какое количество раствора было получено?            1 РЕШИВШЕМУ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ

Математика
в раствор 10% расвор соли добавили 50 грам воды и получили 8% раствор соли.Какое количество раствора было получено?            1 РЕШИВШЕМУ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50/10%=x/8%   50/0.1=x/0.8 x=50*0.8/0.1 x= 400
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