в раствор 10% расвор соли добавили 50 грам воды и получили 8% раствор соли.Какое количество раствора было получено? 1 РЕШИВШЕМУ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ

Математика

в раствор 10% расвор соли добавили 50 грам воды и получили 8% раствор соли.Какое количество раствора было получено? 1 РЕШИВШЕМУ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ

Автор: Гость