Вдоль дороги расположены 5 домов. Расстояние между каждыми двумя соседними домами равно 10 метров. Возле каждого дома надо вырыть колодец, тобы сумма расстояний от колодца до домов была как можно меньшей. Чему равно это расстоя...
Экономика
Вдоль дороги расположены 5 домов. Расстояние между каждыми двумя соседними домами равно 10 метров. Возле каждого дома надо вырыть колодец, тобы сумма расстояний от колодца до домов была как можно меньшей. Чему равно это расстояние?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние от первого дома до пятого -40м Я бы вырыла колодец около 3 дома-середина. Тогда от 1 до колодца 20м и 10м от второго до 3.-с одной стороны 30м и с другой стороны 30м
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