дейзи испекла пирожки для своих братьев.она уложила в 8 коробок по 4 пирожка, и 3 пирожка у неё осталось.сколько пирожков испекла дейзи?

Математика

дейзи испекла пирожки для своих братьев.она уложила в 8 коробок по 4 пирожка, и 3 пирожка у неё осталось.сколько пирожков испекла дейзи?

Автор: Гость