дейзи испекла пирожки для своих братьев.она уложила в 8 коробок по 4 пирожка, и 3 пирожка у неё осталось.сколько пирожков испекла дейзи?

Математика
дейзи испекла пирожки для своих братьев.она уложила в 8 коробок по 4 пирожка, и 3 пирожка у неё осталось.сколько пирожков испекла дейзи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*4 равно 32         32+3 равно 35
Гость:
1)8*4=32(п.) - у 8 коробках; 2)32+3=35(п.) Відповідь: 35 пиріжків испекла Дейзі
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