CH3C≡CAg+HCl что получится?

Химия
CH3C≡CAg+HCl что получится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3-C(тройная связь)CAg+HCl->AgCl+CH3-C(тройная связь)CH(пропин). Точно не знаю, но это самое очевидное...
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