путешественники проехали всего 860км, из них на автобусе на 460км меньше, чем на поезде.сколько часов они были в пути, если скорость автобуса 50км\ч , а скорость поезда 66км\ч?

Математика

путешественники проехали всего 860км, из них на автобусе на 460км меньше, чем на поезде.сколько часов они были в пути, если скорость автобуса 50км\ч , а скорость поезда 66км\ч?

Автор: Гость