путешественники проехали всего 860км, из них на автобусе на 460км меньше, чем на поезде.сколько часов они были в пути, если скорость автобуса 50км\ч , а скорость поезда 66км\ч?
Математика
путешественники проехали всего 860км, из них на автобусе на 460км меньше, чем на поезде.сколько часов они были в пути, если скорость автобуса 50км\ч , а скорость поезда 66км\ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(860-460)/2=200 км проехали на автобусе 200+460=660 км проехали на поезде 200/50+660/66=14 часов путешественники были в пути
Гость:
1)(860-460):2=200км-проехали на поезде. 2)200+460=660км-проехали на поезде. 3)200:5=4часа-ехали на автобусе. 4)660:66=10часов-ехали на поезде. 5)10+4=14часов-весь путь. ОТВЕТ: 14 часов.
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