Помогите пожалуйста! Можно ли изготовить магнит,имеющий один полюс?

Физика
Помогите пожалуйста! Можно ли изготовить магнит,имеющий один полюс?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Магнит изготовить можно, только он будет эллектрический, т.е. эллектромагнит. У эллектромагнита при включении будет один полюс, а у того, что он притягивает другой.
Гость:
нет конечно. ведь у магнита два полюса всегда, и это так и будет. + присоединяется к минусу. закон такой. если допустим сделать + и + они отталкиваются, никак не присоединяются
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