Помогите пожалуйста! Можно ли изготовить магнит,имеющий один полюс?

Магнит изготовить можно, только он будет эллектрический, т.е. эллектромагнит. У эллектромагнита при включении будет один полюс, а у того, что он притягивает другой.

Гость: Гость:

нет конечно. ведь у магнита два полюса всегда, и это так и будет. + присоединяется к минусу. закон такой. если допустим сделать + и + они отталкиваются, никак не присоединяются