1.Радиус вписанного в треугольник окружности=r, найдите сторону треугольника 2. Радиус вписанный в правильный четырехугольник=r найдите сторону четырехугольника

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1) Сторона треугольника вычисляется через радиус вписанной окружности: а₃=2r√3. сторона треугольника равна 2r√3. 2) Сторона четырёхугольгика вычисляется через радиус вписанной окружности по формуле: а₄=2r. сторона четырёхугольгика равна 2r