1.Радиус вписанного в треугольник окружности=r, найдите сторону треугольника 2. Радиус вписанный в правильный четырехугольник=r найдите сторону четырехугольника

Геометрия
1.Радиус вписанного в треугольник окружности=r, найдите сторону треугольника 2. Радиус вписанный в правильный четырехугольник=r найдите сторону четырехугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сторона треугольника вычисляется  через радиус вписанной окружности:  а₃=2r√3. сторона треугольника равна 2r√3. 2) Сторона четырёхугольгика вычисляется  через радиус вписанной окружности по формуле: а₄=2r. сторона  четырёхугольгика равна 2r
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