Вычислите массу картофеля с массовой долей крахмала 22%,необходимой для получения крахмала массой 50 кг.Учтите ,что производственные потери составляют 15% от общей массы

Химия

Вычислите массу картофеля с массовой долей крахмала 22%,необходимой для получения крахмала массой 50 кг.Учтите ,что производственные потери составляют 15% от общей массы

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