Вычислите массу картофеля с массовой долей крахмала 22%,необходимой для получения крахмала массой 50 кг.Учтите ,что производственные потери составляют 15% от общей массы

Химия
Вычислите массу картофеля с массовой долей крахмала 22%,необходимой для получения крахмала массой 50 кг.Учтите ,что производственные потери составляют 15% от общей массы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50кг-m(крахмала)практ=100%-15%=85%, следовательно m(крахмала)теор=m(практ)*100%/85%=50*100/50=58,8235кг=22% от массы картофеля-> m9картофеля)=m(крахмала)теор*100%/22%=267,38кг. Ответ: m(картофеля)=267,38кг
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