Попробуйте сочинить оду, посвященную какому-либо предмету:телевизору, уроку, сну, хлебу...Пусть она будет торжественной или иронической, написанной четырёхстопным ямбом и десятистрочной строфой или прозой, пусть в ней будет язы...
История
Попробуйте сочинить оду, посвященную какому-либо предмету:телевизору, уроку, сну, хлебу...Пусть она будет торжественной или иронической, написанной четырёхстопным ямбом и десятистрочной строфой или прозой, пусть в ней будет язык немного архаичным, со славянизмами, метонимиями, риторическими вопросами и обращениями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ода телевизору. Я включаю черный ящик, Под названием телевизор. Он бесстрашный лимит-передатчик, Полный всяческих милых сюрпризов. Уйма пестрых, как лента каналов, Где с улыбками добрые лица, Говорят о каких-то скандалах И о том, что во сне не приснится. Я мотаю программы, как ветер, Трепыхающий старенький флюгер. Тут аншлаг, тут концерт, тут ужастик: Злобно скалится мне Фрэдди Крюгер. Я крещусь, вжавшись в кресло с ногами, Продолжаю пощелкивать пультом. Убеждает нас всех в вере-правде Уважаемый наш В.В. Путин. И не то чтобы я отрицаю: Он же выше, ему же виднее, Но от этих пустых прокламаций С каждым разом грустней и грустнее. Что там дальше? Программа здоровье. Говорят о вреде алкоголя. Тут же следом реклама про пиво. Непонятно, что это такое… Там кино. Боевик офигенный. Много крови, и вроде занятно. Тот убил по заказу от тОго… А кого и зачем не понятно… И в глазах уж рябить начинает От мелькания лиц примелькавших Своим видом все эти каналы. Каждых новых все хуже вчерашних. Я в апатии щелкаю пультом. Чернота поглощает экранчик. Я пойду и возьму лучше книгу. Почитать упаду на диванчик.
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