Попробуйте сочинить оду, посвященную какому-либо предмету:телевизору, уроку, сну, хлебу...Пусть она будет торжественной или иронической, написанной четырёхстопным ямбом и десятистрочной строфой или прозой, пусть в ней будет язы...

История
Попробуйте сочинить оду, посвященную какому-либо предмету:телевизору, уроку, сну, хлебу...Пусть она будет торжественной или иронической, написанной четырёхстопным ямбом и десятистрочной строфой или прозой, пусть в ней будет язык немного архаичным, со славянизмами, метонимиями, риторическими вопросами и обращениями.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ода телевизору.  Я включаю черный ящик,  Под названием телевизор.  Он бесстрашный лимит-передатчик,  Полный всяческих милых сюрпризов.  Уйма пестрых, как лента каналов,  Где с улыбками добрые лица,  Говорят о каких-то скандалах  И о том, что во сне не приснится.  Я мотаю программы, как ветер,  Трепыхающий старенький флюгер.  Тут аншлаг, тут концерт, тут ужастик:  Злобно скалится мне Фрэдди Крюгер.  Я крещусь, вжавшись в кресло с ногами,  Продолжаю пощелкивать пультом.  Убеждает нас всех в вере-правде  Уважаемый наш В.В. Путин.  И не то чтобы я отрицаю:  Он же выше, ему же виднее,  Но от этих пустых прокламаций  С каждым разом грустней и грустнее.  Что там дальше? Программа здоровье.  Говорят о вреде алкоголя.  Тут же следом реклама про пиво.  Непонятно, что это такое…  Там кино. Боевик офигенный.  Много крови, и вроде занятно.  Тот убил по заказу от тОго…  А кого и зачем не понятно…  И в глазах уж рябить начинает  От мелькания лиц примелькавших  Своим видом все эти каналы.  Каждых новых все хуже вчерашних.  Я в апатии щелкаю пультом.  Чернота поглощает экранчик.  Я пойду и возьму лучше книгу.  Почитать упаду на диванчик.
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