Площадь территории Испании составляет 506 тыс. км^2. Как эта величиназаписывается в стандартном виде? 1) 5,06 · 10^2км^2 2) 5,06 · 10^3км^2 3) 5,06 · 10^4км^2 4) 5,06 · 10^5км^2
Алгебра
Площадь территории Испании составляет 506 тыс. км^2. Как эта величиназаписывается в стандартном виде? 1) 5,06 · 10^2км^2 2) 5,06 · 10^3км^2 3) 5,06 · 10^4км^2 4) 5,06 · 10^5км^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
506 тыс кв.км=506 000 кв.км=5.06 *100 000 кв.км =5.06*10^5 кв.км ответ: 4) 5,06 · 10^5км^2
Гость:
Правильный ответ четвертый . Т. к. 10^5=100.000 , следовательно 5,06*100.000=506.000 ( т.к. в задаче говориться о тысячах км квадратных)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вычислите массу картофеля с массовой долей крахмала 22%,необходимой для получения крахмала массой 50 кг.Учтите ,что производственные потери составл...
Математика
Собственная скорость байдарки равна 8,9 км\ч,а скорость течения- 3,2 км\ч. Найдите скорость байдарки по течению и против течения.
Геометрия
1.Радиус вписанного в треугольник окружности=r, найдите сторону треугольника 2. Радиус вписанный в правильный четырехугольник=r найдите сторону чет...
Математика
путешественники проехали всего 860км, из них на автобусе на 460км меньше, чем на поезде.сколько часов они были в пути, если скорость автобуса 50км\...