почему произведение Константина Дмитриевича Воробьёва убиты под москвой так называется
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почему произведение Константина Дмитриевича Воробьёва убиты под москвой так называется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что там за 5 дней ноября 1941 года погибли 239 кремлёвских солдат
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