Помогите пожалуйста решить задачу. Вычислите массу и количество вещества соли, которые образуются при взаимодействии 100г раствора с массовой долей сульфата меди 20% и магния массой 7,5г. Заранее спасибо!!!

Химия
Помогите пожалуйста решить задачу. Вычислите массу и количество вещества соли, которые образуются при взаимодействии 100г раствора с массовой долей сульфата меди 20% и магния массой 7,5г. Заранее спасибо!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 0.125          Х  cuso4+mg=mgso4+cu  1                1 m(cuso4)=m(р-ра)*W(cuso4)=100*0.2=20 гр n(cuso4)=m / M= 20 / 160=0.125 моль n(mg)=m / M=7.5 / 24=0.3125 моль  0.125<0.3125 моль  решаем от недостатка  n(cuso4)=0.125 по уравнению n(mgso4)=0.125 моль m(mgso4)=n*M=0.125*120=15 гр 
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