Помогите пожалуйста решить задачу. Вычислите массу и количество вещества соли, которые образуются при взаимодействии 100г раствора с массовой долей сульфата меди 20% и магния массой 7,5г. Заранее спасибо!!!
Химия
Помогите пожалуйста решить задачу. Вычислите массу и количество вещества соли, которые образуются при взаимодействии 100г раствора с массовой долей сульфата меди 20% и магния массой 7,5г. Заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.125 Х cuso4+mg=mgso4+cu 1 1 m(cuso4)=m(р-ра)*W(cuso4)=100*0.2=20 гр n(cuso4)=m / M= 20 / 160=0.125 моль n(mg)=m / M=7.5 / 24=0.3125 моль 0.125<0.3125 моль решаем от недостатка n(cuso4)=0.125 по уравнению n(mgso4)=0.125 моль m(mgso4)=n*M=0.125*120=15 гр
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