Помогите пожалуйста решить задачу. Вычислите массу и количество вещества соли, которые образуются при взаимодействии 100г раствора с массовой долей сульфата меди 20% и магния массой 7,5г. Заранее спасибо!!!

Химия

Помогите пожалуйста решить задачу. Вычислите массу и количество вещества соли, которые образуются при взаимодействии 100г раствора с массовой долей сульфата меди 20% и магния массой 7,5г. Заранее спасибо!!!

Автор: Гость