Одне число в тричі більше від другого.Якщо від першого числа 1,8, а до другого числа додати,0,6, то дістанемо однакові результати.Знайдіть ці числа.

Математика

Одне число в тричі більше від другого.Якщо від першого числа 1,8, а до другого числа додати,0,6, то дістанемо однакові результати.Знайдіть ці числа.

Автор: Гость