Одне число в тричі більше від другого.Якщо від першого числа 1,8, а до другого числа додати,0,6, то дістанемо однакові результати.Знайдіть ці числа.
Математика
Одне число в тричі більше від другого.Якщо від першого числа 1,8, а до другого числа додати,0,6, то дістанемо однакові результати.Знайдіть ці числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х-второе число,тогда 3х-первое 3х-1,8=х+0,6 2х=0,6+1,8 2х=2,4 х=2,4:2 х=1,2 -второе число 3*1,2=3,6-первое число Ответ: 3,6 и 1,2
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