Cреднее геометрическое трех чисел равно 6.Найдите третье число, если два других равны 8 и 9.

Алгебра
Cреднее геометрическое трех чисел равно 6.Найдите третье число, если два других равны 8 и 9.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+9+Х=6*3 17+Х=18 Х=18-17 Х=1-третье число 
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