в городской думе 30 человек.из них нужно выбрать председателя и трех его заместителей.сколькими способами это можно сделать?
Алгебра
в городской думе 30 человек.из них нужно выбрать председателя и трех его заместителей.сколькими способами это можно сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
председателя можно выбрать 30 способами (выбрать любого из 30 человек) потом выбрать трех заметистелей можно 29*28*27/(1*2*3)=3 654 способами (одного заместителя 29 способами из 29 человек оставшихся после выбора предсеталея, второго 28 из 28 оставшихся, третьего 27 из 27 оставшихся, при этом нам не важен их порядок, поэтому делим на 6 - возможность их расставить в порядке выбора) по правилу умножения событий всег овозможных способов 30*3654=109 620
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