на плоскости отметили несколько точек, никакие три из них не лежат на одной прямой. через каждые две точки провели прямую. сколько точек было отмечено, если всего было проведено 28 прямых?

Алгебра
на плоскости отметили несколько точек, никакие три из них не лежат на одной прямой. через каждые две точки провели прямую. сколько точек было отмечено, если всего было проведено 28 прямых?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ч/з каждые 2 точки проведено 28 прямых,из этого следует что 1)2*28=56 (прямых)
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