Какую информацию о человеке можно передать одним контуром его фигуры или лица?

Литература
Какую информацию о человеке можно передать одним контуром его фигуры или лица?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Округлые контура лица помогают понять что человек добрый и мягкий(Эту мягкость так же имеет го внешний вид) Заострённый : человек,возможно имеет схожий характер...Не плохой но вот с такой изюминкой(может хорошей,может плохой,у всех по разному) Когда у человек вполне нормальные черты лица,но маленький или втянутый подбородок этот чловек чаще всего умный, более часто что эти люди увлекаются историей... Обвислые шеки чаще говорят о том что человек пожилой,если же нет просто занимается очень трудоёмкой работой Не брала с сайта это на жизненом опыте)))
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