50% площі городу зайняли картоплею, 15%- огірками, а решту помідорами. Яку площу зайняла картопля і яку огірки, якщо помідорів посадили на 17,5 а?

Гость: Гость:

1) 50+15=65% площі зайнято картоплею огірками 2) 100%-65%=35% площі зайнято помідорами 3) 17.5:35*100=50 а - площа городу 4) 50*50:100=25 а - площі городу зайнято картоплею 5) 50*15:100=7.5 а - плошщі городу зайнято огірками відповідь: 25 а, 7.5 а