50% площі городу зайняли картоплею, 15%- огірками, а решту помідорами. Яку площу зайняла картопля і яку огірки, якщо помідорів посадили на 17,5 а?
Математика
50% площі городу зайняли картоплею, 15%- огірками, а решту помідорами. Яку площу зайняла картопля і яку огірки, якщо помідорів посадили на 17,5 а?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50+15=65% площі зайнято картоплею огірками 2) 100%-65%=35% площі зайнято помідорами 3) 17.5:35*100=50 а - площа городу 4) 50*50:100=25 а - площі городу зайнято картоплею 5) 50*15:100=7.5 а - плошщі городу зайнято огірками відповідь: 25 а, 7.5 а
Гость:
50+15=65%- занятьо огурцами и картофелем 100-65%=35%- помидорами 17,5/35= 0,5- на один % 50 *0,5=25а- картофелем 15*0,5=7,5а- огурцами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
два заряда взаимодействуют в вакууме на расстоянии r1. На каком расстоянии нужно их поместить в среде с диэлектрической проницаемостью е, что бы си...
Алгебра
на плоскости отметили несколько точек, никакие три из них не лежат на одной прямой. через каждые две точки провели прямую. сколько точек было отмеч...