какое соотношение называют правилом равновесия рычага?

Физика
какое соотношение называют правилом равновесия рычага?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F1L1=F2L2 L 1 и 2- длины частей рычага
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