провидминювати числивник 27
Қазақ тiлi
провидминювати числивник 27
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н.в. Двадцять сім Р.в. Двадцять семи Д.в.Двадцять семи З.в. Двадцять сім Ор.в. Двадцять сімома М.в (на) Двадцять сімох
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