скалсти 5 речень про родину.

Гость: Гость:

Я дуже люблю свою родину! У мене е красива матуся,сильний та розумний тато.Менi подобается гратися з бабусею та дiдусем.У мене е молодший братик. Я з ним весело проводжу час ! У мене дуже велика та мiцна родина.