скалсти 5 речень про родину.

Қазақ тiлi
скалсти 5 речень про родину.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я дуже люблю свою родину! У мене е красива матуся,сильний та розумний тато.Менi подобается гратися з бабусею та дiдусем.У мене е молодший братик. Я з ним весело проводжу час ! У мене дуже велика та мiцна родина.
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