Помогите плс.найдите массовые доли элементов в соединении,формула которого MgSO4

Химия
Помогите плс.найдите массовые доли элементов в соединении,формула которого MgSO4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(MgSO4)=24+32+16x4=120 W(Mg)=24:120=0,2=20% W(S)=32:120=0.27=27% W(O)=64:120=0.53=53%
Гость:
Mr(MgSO4)=24+32+16x4=120 W(Mg)=24:120=0,2=20% W(S)=32:120=0.27=27% W(O)=64:120=0.53=53%
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