раскройте содержание статьи : Судьи независимыи подчиняются только Конституции РФ Федеральному закону? Помогите !!!
География
раскройте содержание статьи : Судьи независимыи подчиняются только Конституции РФ Федеральному закону? Помогите !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Судьи начинают все действия, слушаясь Конституцию и федеральные законы. Судебная власть не зависит от законодательной и от исполнительной. Решения судов обязательны и для Федерального собрания и для президента. Суды подчиняются только законам и решениям высших судов
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