Для химической реакции, уравнение которой: MgO+2 HNO3= Mg(NO3)2+H2O, предложены расчетные задачи: а)Какое количество кислоты потребуется для взаимодействия с 0,5 кмоль MgO? б) Найти массу 12% раствора кислоты, необходимого для ...
Химия
Для химической реакции, уравнение которой: MgO+2 HNO3= Mg(NO3)2+H2O, предложены расчетные задачи: а)Какое количество кислоты потребуется для взаимодействия с 0,5 кмоль MgO? б) Найти массу 12% раствора кислоты, необходимого для взаимодействия со 180 г MgO, содержащего 5%-го примесей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: n(mgo)-0.5 кмоль-500 моль W(hno3)-12% или 0.12 m(MGO)-180 гр W(примесей)-5% или 0.05 найти: a) б) Решение : 500 X а) MGO+2hno3=MG(no3)2+h2o 1 2 составляем пропорцию: n(hno3)--> 500=Х--->500*2=1000 моль или 1 кмоль 1 2 Б) W(mgo)=100-5=95% или 0.95 4.275 Х mgo+2hno3=mg(no3)2+h2o 1 2 m(mgo)=m смеси (mgo)*W(mg)=180*0.95=171 гр n(mgo)=m / M=171 / 40= 4.275 моль n(hno3)--> 4.275=X--->4.275*2=8.55 моль 1 2 m(hno3)=n*M=8.55*63=538.65 гр m (р-ра) hno3 =m(hno3) / W (hno3)=538.65 / 0.12=4488.75 ГР
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