Для химической реакции, уравнение которой: MgO+2 HNO3= Mg(NO3)2+H2O, предложены расчетные задачи: а)Какое количество кислоты потребуется для взаимодействия с 0,5 кмоль MgO? б) Найти массу 12% раствора кислоты, необходимого для ...

Химия

Для химической реакции, уравнение которой: MgO+2 HNO3= Mg(NO3)2+H2O, предложены расчетные задачи: а)Какое количество кислоты потребуется для взаимодействия с 0,5 кмоль MgO? б) Найти массу 12% раствора кислоты, необходимого для взаимодействия со 180 г MgO, содержащего 5%-го примесей?

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