Один литературный герой ,закаляя свою волю ,спал на доске, утыканной гвоздями (остриями вверх).Оцените ,из скольких гвоздей должно было состоять ложе героя,считая,что масса героя 90кг,острие каждого гвоздя имеет площадь 0,1 мм2...

Физика
Один литературный герой ,закаляя свою волю ,спал на доске, утыканной гвоздями (остриями вверх).Оцените ,из скольких гвоздей должно было состоять ложе героя,считая,что масса героя 90кг,острие каждого гвоздя имеет площадь 0,1 мм2, а человеческая кожа может выдерживать давление 3МПа?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная формула: P=F/S 3000000=mg/x*0.0000007 3000000=900/x*0.0000007 2.1x=900 x=428.5 гвоздей. Ну в районе 429 гвоздей короче)  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Для химической реакции, уравнение которой: MgO+2 HNO3= Mg(NO3)2+H2O, предложены расчетные задачи: а)Какое количество кислоты потребуется для взаимо...
Ответить
Математика
Два пловца начали одновременное движение от одной лодки к берегу.Первый из них двигался со скоростью 8 м/мин, а второй - со скоростью  12 м/мин.Чер...
Ответить
Математика
Решите: |2x|=8 |x-3|=2
Ответить
Химия
Помогите плс.найдите массовые доли элементов в соединении,формула которого MgSO4
Ответить
Музыка
що таке справжння дружба
Ответить