Один литературный герой ,закаляя свою волю ,спал на доске, утыканной гвоздями (остриями вверх).Оцените ,из скольких гвоздей должно было состоять ложе героя,считая,что масса героя 90кг,острие каждого гвоздя имеет площадь 0,1 мм2...
Физика
Один литературный герой ,закаляя свою волю ,спал на доске, утыканной гвоздями (остриями вверх).Оцените ,из скольких гвоздей должно было состоять ложе героя,считая,что масса героя 90кг,острие каждого гвоздя имеет площадь 0,1 мм2, а человеческая кожа может выдерживать давление 3МПа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная формула: P=F/S 3000000=mg/x*0.0000007 3000000=900/x*0.0000007 2.1x=900 x=428.5 гвоздей. Ну в районе 429 гвоздей короче)
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