Один литературный герой ,закаляя свою волю ,спал на доске, утыканной гвоздями (остриями вверх).Оцените ,из скольких гвоздей должно было состоять ложе героя,считая,что масса героя 90кг,острие каждого гвоздя имеет площадь 0,1 мм2...

Физика

Один литературный герой ,закаляя свою волю ,спал на доске, утыканной гвоздями (остриями вверх).Оцените ,из скольких гвоздей должно было состоять ложе героя,считая,что масса героя 90кг,острие каждого гвоздя имеет площадь 0,1 мм2, а человеческая кожа может выдерживать давление 3МПа?

Автор: Гость