В треугольнике ABC точка D делит сторону AC на отрезки AD=3 и DC=13. угол ABD=углу ACB. Найдите площадь треугольника ABC
Геометрия
В треугольнике ABC точка D делит сторону AC на отрезки AD=3 и DC=13. угол ABD=углу ACB. Найдите площадь треугольника ABC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольники ABС и ACB подобны, т.к. у них равны соответствующие углы. Следовательно, AD/AB=AB/AC = 3 * 16 -> AB = 48 =4√3 Площадь ABС = 0.5 * AD * AB * sin(DAB) = 0.5 * 3 * 4√3 * 0.5 =√36=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два мальчика купили 8 кассет по одинаковой цене. Один заплатил за кассеты 20 руб., а другой 12 руб. Сколько кассет купил каждый мальчик?
Алгебра
В ящике находится 5 черных, 6 красных, 8 зеленых и 3 синих шарика. Из нее наугад вынимают один шарик. Найдите вероятность того, что этот шарик не ч...
География
раскройте содержание статьи : Судьи независимыи подчиняются только Конституции РФ Федеральному закону? Помогите !!!
Физика
Один литературный герой ,закаляя свою волю ,спал на доске, утыканной гвоздями (остриями вверх).Оцените ,из скольких гвоздей должно было состоять ло...