В треугольнике ABC точка D делит сторону AC на отрезки AD=3 и DC=13. угол ABD=углу ACB. Найдите площадь треугольника ABC

Геометрия

В треугольнике ABC точка D делит сторону AC на отрезки AD=3 и DC=13. угол ABD=углу ACB. Найдите площадь треугольника ABC

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