уравнение реакции образования трипептида помогите
Химия
уравнение реакции образования трипептида помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]H_2N-CH_2-COOH+H_2N-CH_2-COOH+H_2N-CH_2-COOH[/latex] [latex]=H_2N-CH_2-C-N-CH_2-C-N-CH_2-COOH+2H_2O[/latex] || | || | O H O H
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