уравнение реакции образования трипептида помогите

Химия
уравнение реакции образования трипептида помогите
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]H_2N-CH_2-COOH+H_2N-CH_2-COOH+H_2N-CH_2-COOH[/latex] [latex]=H_2N-CH_2-C-N-CH_2-C-N-CH_2-COOH+2H_2O[/latex]                                            ||         |                             ||         |                                           O         H                           O        H
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