Наездник ехал 3часа со скоростью 12 км/час и 5 часов - со скоростью 20 км/час. С какой средней скоростью двигался наездник?

Математика

Наездник ехал 3часа со скоростью 12 км/час и 5 часов - со скоростью 20 км/час. С какой средней скоростью двигался наездник?

Автор: Гость