Наездник ехал 3часа со скоростью 12 км/час и 5 часов - со скоростью 20 км/час. С какой средней скоростью двигался наездник?
Математика
Наездник ехал 3часа со скоростью 12 км/час и 5 часов - со скоростью 20 км/час. С какой средней скоростью двигался наездник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3*12+5*20=136 км - весь путь наездника 2) 3+5=8 часов - все затраченное на путь время 3) 136:8=17 км\час - средняя скорость наездника отвте: 17 км\час
Гость:
1) 3 х12= 36 км 2) 5 х 20 = 100 км 3) 36 +100 = 136 км весь путь 4) 3+5 = 8 часов время 5) 136 : 8 =17 км/чсредняя скорость
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