спільнокореневі іменники до слів шукати та зустрічати
Қазақ тiлi
спільнокореневі іменники до слів шукати та зустрічати
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
шукати-шукач,пошук зустрічати-зустріч
Гость:
пошук, зустрич. я не знаю сколько именно нужно слов...
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