Переложите 1 палочку так, чтобы равенство стало верным 8-2=2
Математика
Переложите 1 палочку так, чтобы равенство стало верным 8-2=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из цифры восемь убираем центральную палочку и перекладываем перед двойкой. Получаем 0+2=2
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