В одном бочонке было 20кг мёда.После того, как Вини-Пух взял из него 2 кг мёда в нём осталось на 4 кг меньше,чем в другом бочонке.Сколько мёда стало в двух бочонках?
Математика
В одном бочонке было 20кг мёда.После того, как Вини-Пух взял из него 2 кг мёда в нём осталось на 4 кг меньше,чем в другом бочонке.Сколько мёда стало в двух бочонках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-2=18кг- стало в одном бочонке 18+4=22кг- во втором бочонке
Гость:
20-2=18кг-стало в одном бочонке 18+4=22кг-мёда было в другом бочонке 18+22=40кг- стало в двух бочонках
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