В одном бочонке было 20кг мёда.После того, как Вини-Пух взял из него 2 кг мёда в нём осталось на 4 кг меньше,чем в другом бочонке.Сколько мёда стало в двух бочонках?

Математика

В одном бочонке было 20кг мёда.После того, как Вини-Пух взял из него 2 кг мёда в нём осталось на 4 кг меньше,чем в другом бочонке.Сколько мёда стало в двух бочонках?

Автор: Гость