13178300/2800 столбиком с остатком плиз очень надо сегодня ещё раз плиз

Математика
13178300/2800 столбиком с остатком плиз очень надо сегодня ещё раз плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 706.53571 - это ответ.      
Гость:
13178300/2800=4706 остаок 15
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