предложение со словом просвещения и пропагпнда.
Русский язык
предложение со словом просвещения и пропагпнда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
меня настигло просвещение, когда я увидел реальность своими глазами. пропоганда из нашего села отправилась на собрание любителей русской классической музыки.
Гость:
"Образование и просвещение в нашей стране ,к сожалению, финансируется по остаточному принципу",- грустно размышляет вслух папа. Пропаганда здорового образа жизни должна начинаться в семье.
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